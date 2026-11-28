Empieza el finde: ¿qué dice el pronóstico en Cutral Co y Plaza Huincul?

Las ráfagas llegarán a los 37 kilómetros.

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas se anunció para este sábado una jornada con sol radiante en la comarca petrolera.

La temperatura máxima será de 34° Centígrados y la mínima de 14°.

El viento se presentará del oeste a 37 kilómetros con ráfagas de 25 kilómetros. Para la noche, rotará al sudoeste a 21 kilómetros con ráfagas de 31 kilómetros.

El cielo estará despejado y sol radiante en el día y hacia la noche estará parcialmente nublado.

Para el domingo se espera una temperatura máxima de 33° y la mínima de 14° Centígrados.