Elecciones 2027: convocan a apoderados de partidos políticos en Cutral Co

Empezó a correr el cronograma electoral.

Empezó a correr el cronograma electoral para los comicios del próximo 14 de febrero. Desde la Junta Electoral Municipal se invitó a los apoderados de los partidos políticos interesados en participar a presentarse.

Lo tienen que hacer en su sede ubicada en Chubut 953 de la ciudad de Cutral Co, en el horario de 8:00 a 17:00 horas, a fin de constituir domicilio y tomar conocimiento de los requisitos exigidos para la presentación de candidatos a intendente y concejales.

Se recordó que el cronograma electoral aprobado, el plazo para la presentación de candidatos vence el 11 de diciembre a las 23:59 horas.