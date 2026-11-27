Empezó a correr el cronograma electoral para los comicios del próximo 14 de febrero. Desde la Junta Electoral Municipal se invitó a los apoderados de los partidos políticos interesados en participar a presentarse.
Lo tienen que hacer en su sede ubicada en Chubut 953 de la ciudad de Cutral Co, en el horario de 8:00 a 17:00 horas, a fin de constituir domicilio y tomar conocimiento de los requisitos exigidos para la presentación de candidatos a intendente y concejales.
Se recordó que el cronograma electoral aprobado, el plazo para la presentación de candidatos vence el 11 de diciembre a las 23:59 horas.