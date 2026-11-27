La comisión del barrio Pampa se prepara para despedir el año

Fue exitosa la actividad anual.

En esta barriada ya concluyeron todas las actividades programadas a lo largo del año. Finalizaron los talleres que se brindan a través de las diferentes áreas municipales y son gratuitas.

“Trabajamos en muchos talleres, capacitaciones gratuitas del área de la Mujer, las de niños son de Cultura, algunos nos piden el lugar y cobran, pero el centro siempre estuvo abierto desde las 8 hasta las 22 con actividades”, explicó la vicepresidenta de la comisión vecinal, Patricia Hernández.

También concluyeron las que se brindan a través del EPA N° 5 por lo que se dio por cerrado el ciclo 2026.

La vecinalista aprovechó la oportunidad para aclarar que el taller de pan dulce no se dicta en este barrio. Por un error este medio publicó que era aquí aunque correspondía a barrio Progreso.

“Vino la gente a preguntar y a anotarse, pero les dijimos que no y les pedimos disculpas”, dijo Hernández y agregó que todas las actividades se publican en la cuenta oficial que tiene la comisión en las redes sociales.

Por otra parte, con las integrantes de la comisión se encuentran preparando todo lo que será el festejo navideño que se realizará en el polideportivo. “Tenemos regalos y sorpresas que se hacen con la feria del trueque así que estamos preparando algunas cosas”, concluyó.