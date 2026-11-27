El profe de música que abusó de niños y niñas en un jardín de Neuquén por fin está cumpliendo condena

Fue condenado a 18 años por cometer 12 abusos sexuales a niños y niñas.

Se trata del docente identificado con las iniciales WGH, que se desempeñaba como docente de música en un jardín de infantes de la zona oeste de Neuquén capital.

Cuando se conoció el caso, las familias reclamaron en la institución, no tuvieron respuestas y hubo incidentes graves que incluyeron el incendio de parte de la vivienda del abusador.

Desde allí se inició un extenso proceso judicial que en su última etapa lo tenía al abusador con prisión domiciliaria porque su defensa consiguió dilatar la condena por casi dos años. Afortunadamente en la noche del jueves fue finalmente trasladado a una unidad penitenciaria para cumplir su condena.

El docente de música fue condenado a 18 años de prisión efectiva por cometer 12 abusos sexuales en un jardín de infantes de la ciudad de Neuquén, y comenzó a cumplir la pena en una unidad de detención, luego de que la sentencia quedara en condiciones de ser ejecutada.

El traslado de W.G.H. desde su domicilio, donde cumplía prisión domiciliaria mientras se resolvían las instancias recursivas, hacia una dependencia penitenciaria se concretó el jueves por la noche, alrededor de las 22:00.

El pedido para que la policía provincial lo traslade a una unidad de detención fue realizado por la fiscal del caso Julieta González, y fue dispuesto por la jueza de ejecución penal Raquel Gass.

W.G.H. fue declarado culpable en un juicio por jurados y luego, en diciembre de 2024, fue condenado a la pena de 18 años de prisión.

El caso

En noviembre de 2024, tras un juicio por jurados impulsado por el fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid, un jurado popular declaró responsable a W.G.H. por 12 de los 23 hechos que le atribuyó el Ministerio Público Fiscal: nueve abusos sexuales simples, un abuso sexual con acceso carnal y dos abusos sexuales gravemente ultrajantes, todos agravados por su condición de educador.

Durante el debate, la fiscalía probó que entre marzo y julio de 2022 el imputado se aprovechó de su rol como docente a cargo de las clases de música para cometer los abusos contra niños y niñas en un jardín de infantes de la capital provincial.

Posteriormente, en la audiencia de determinación de la pena realizada en diciembre de 2024, el juez técnico Juan Manuel Kees lo condenó a 18 años de prisión efectiva.

Ayer, tras la notificación de que fueron agotadas las vías de impugnación y quedó confirmada la condena, la fiscalía solicitó su inmediato alojamiento en una unidad carcelaria para dar inicio a la ejecución de la pena.

Si bien está condenado, la identidad del W.G.H. se restringe para evitar la revictimización de las niñas y los niños afectados.