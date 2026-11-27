Agustín Aciar analizó el presente deportivo e institucional de Alianza en Interior Futbolero

La entrevista la realizó el equipo de Interior Futbolero

El secretario de la institución cutralquense detalló los objetivos del club en el Torneo Regional Federal Amateur tras la victoria por 4-0 ante Jorge Newbery en el partido de ida. Asimismo, confirmó la construcción de un nuevo gimnasio con financiamiento municipal.

Trayectoria dirigencial y rol institucional

El secretario del Club Social y Deportivo Alianza de Cutral Co, Agustín Naciar, de 21 años de edad, brindó precisiones sobre el momento que atraviesa la entidad durante una entrevista concedida al medio deportivo Interior Futbolero. El dirigente explicó que ingresó a la conducción tras desempeñarse como arquero en las divisiones inferiores del club —en la categoría 2005— y aceptar la convocatoria del presidente de la institución, Fabián Vega. Naciar indicó que su labor abarca tareas operativas en la primera división, las categorías juveniles y el desarrollo edilicio del club.

Situación deportiva en el Torneo Regional Federal Amateur

En el plano futbolístico, Alianza obtuvo un resultado a favor de 4-0 ante Jorge Newbery de Carmen de Patagones en el encuentro de ida de la semifinal regional. El dirignete destacó el trabajo del director técnico Lencina y la cohesión del plantel de futbolistas. De cara a la revancha que se disputará en territorio bonaerense, manifestó que el equipo buscará sostener una propuesta de juego de igual a igual desde el inicio del encuentro.

A su vez, señaló que el objetivo del proyecto es lograr el ascenso al Torneo Federal A por mérito deportivo. Al respecto, recordó que la última participación de la entidad en dicha división nacional se registró en el año 2015 a través de un proceso de invitación.

Infraestructura, capacidad edilicia y apoyo municipal

En cuanto al patrimonio y los proyectos de obras, la dirigencia avanza en la ampliación de la infraestructura del club mediante la construcción de un nuevo gimnasio, emprendimiento financiado en un 100% por la Municipalidad de Cutral Co. A esta obra se suma el acompañamiento de colaboradores locales y empresarios de la zona. Finalmente, en relación con el aspecto logístico, el dirigente hizo referencia a las dimensiones del estadio de la institución, el cual posee una capacidad de entre 16.000 y 16.500 espectadores.