Saludan a un flamante jubilado

Lo hace su familia.

“Hoy 26 de noviembre recibió el llamado a su pasividad anticipada previa a su jubilación. Quiero desearle lo mejor a mi papá que ha trabajado durante toda su vida en la municipalidad de Plaza Huincul, en distintos sectores ha tenido su recorrido, su trayectoria previa a su jubilación agradecerle a Dios por este hermoso regalo que tiene salud, que lo podemos celebrar sus hijos, su esposa”.

“Decirle que nos enseñó lo mejor a como salir adelante, a pesar de las dificultades que aparezcan. A cómo ganarnos las cosas con trabajo con esfuerzo, has sido un buen compañero de trabajo, cumplidor, siempre dispuesto a ayudar a los demás. Eso y muchas otras cosas más te destacan”.

“Te amamos tus hijos y familia ❤️✨✨”