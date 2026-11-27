Esta mañan se publicó una convocatoria laboral para Profesor/a de Soldador Básico en el Centro de Formación Profesional N°26 (CFP N°26) de Cutral Co.
La institución busca cubrir el cargo con alguien que conozca el oficio, que tenga vocación de enseñar y que no tenga más de 54 años.
Detalles de la búsqueda
- Cierre de recepción de CV: 30 de noviembre de 2026.
- Correo de envío:
cfp026@neuquen.edu.ar
- Horario de trabajo: Lunes a viernes de 13:00 a 17:15 hs.
- Lugar: Sarmiento y Mátoras, Cutral Co.
Documentación y requisitos indicados
- Currículum vitae.
- Antecedentes penales actualizados.
- Título afín a la especialidad.
- Cursos realizados.
- Número de CUIL.
- Si no se cuenta con número de empleado, no superar los 54 años de edad.