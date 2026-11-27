Desde la Confederación Mapuche de Neuquén denunciaron que el juez federal Gustavo Villanueva firmó una orden de desalojo para las personas que mantenían un corte en el ingreso a la planta que YPF tiene en el área Loma Negra.
El reclamo incluye la mensura de las tierras y que les provean de servicios básicos como agua y luz. Además que se haga la remediación de los daños “ocasionados en décadas de explotacion que ha castigado sin pausa a nuestra economía de pequeña ganadería”, dijeron desde la comunidad Lof Map Manuel Segundo a través de la Confederación.
Personal de Gendarmería y la policía provincial hicieron cumplir la orden judicial. No hubo informe de personas heridas, ni en la denuncia pública ni en los registros fílmicos y fotográficos.
En el año 2024 se creó desde el Ministerio de Seguridad de la Nación el Comando Antibloqueos Unificado de seguridad productiva, que permite el accionar conjunto de fuerzas federales y provinciales, como fue este el caso.