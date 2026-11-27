Por orden federal se despejó ayer el paso hacia la planta de gas Loma Negra, cerca de Cutral Co

Desde la Confederación Mapuche de Neuquén denunciaron que el juez federal Gustavo Villanueva firmó una orden de desalojo para las personas que mantenían un corte en el ingreso a la planta que YPF tiene en el área Loma Negra.

El reclamo incluye la mensura de las tierras y que les provean de servicios básicos como agua y luz. Además que se haga la remediación de los daños “ocasionados en décadas de explotacion que ha castigado sin pausa a nuestra economía de pequeña ganadería”, dijeron desde la comunidad Lof Map Manuel Segundo a través de la Confederación.

Personal de Gendarmería y la policía provincial hicieron cumplir la orden judicial. No hubo informe de personas heridas, ni en la denuncia pública ni en los registros fílmicos y fotográficos.

En el año 2024 se creó desde el Ministerio de Seguridad de la Nación el Comando Antibloqueos Unificado de seguridad productiva, que permite el accionar conjunto de fuerzas federales y provinciales, como fue este el caso.