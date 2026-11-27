Senillosa: secuestraron 10 armas y 351 municiones en cuatro allanamientos

Fue por una investigación relacionada a abuso de armas.

En un operativo policial que se concretó en Senillosa y que implicó cuatro allanamientos, se logró el secuestro de una decena de armas de fuego.

La investigación se inició por amenazas calificadas con armas de fuego, vinculadas a una disputa entre grupos antagónicos, de acuerdo a lo informado por la policía.

Las diligencias fueron llevadas adelante por efectivos de la Oficina de Investigaciones de Delitos Conexos al Microtráfico, dependiente del Departamento Delitos contra la Propiedad y Leyes Especiales, con la colaboración de la Brigada de Investigaciones de la Periferia 1 y otras unidades policiales.

La investigación incluyó el análisis de denuncias, entrevistas y registros fílmicos, lo que permitió establecer posibles vinculaciones entre distintos episodios e identificar a personas presuntamente involucradas.

Como resultado de los procedimientos, se secuestraron 10 armas, seis son armas de fuego de distintos calibres y cuatro son pistolas de aire comprimido, además de un kit de conversión RONI, 351 municiones de diversos calibres y otros elementos de interés para la causa.

Asimismo, tres personas mayores de edad fueron demoradas y quedaron a disposición de la autoridad judicial competente, como parte de la investigación por amenazas calificadas y presunta tenencia ilegal de armas de fuego.