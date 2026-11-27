Dos camiones chocaron cerca del yacimiento Barrosa, es la segunda vez que ocurre

Un incidente vial con cuantiosos daños materiales se produjo esta tarde en la zona de ruta 17 hacia Añelo, en cercanías del ingreso al yacimiento Sierra Barrosa.

Transeúntes pudieron registrar cómo quedaron los camiones involucrados, pero todavía no se ha determinado cómo ocurrió el siniestro.

En principio los dos involucrados fueron camiones. Según el reporte fotográfico, uno de los involucrados es un Scania que tiene una cisterna, con un fuerte impacto sobre el frente.

Esta es la segunda vez que ocurre un choque entre dos camiones, la anterior fue sobre la ruta provincial 7.