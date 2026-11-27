Qué dice el pronóstico para Cutral Co y Huincul: ¿seguirá el calor?

Las ráfagas del sudoeste llegarán a los 47 kilómetros por hora.

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas se anunció para este viernes una jornada con sol radiante en la comarca petrolera.

La temperatura máxima será de 34° Centígrados y la mínima de 20°.

El viento se presentará del sudoeste a 30 kilómetros con ráfagas de 30 kilómetros. Para la noche, se mantendrá del mismo cuadrante a una velocidad constante de 34 kilómetros con ráfagas de 47 kilómetros.

El cielo estará con sol radiante en el día y hacia la noche estará despejado.

Para el viernes se espera una temperatura máxima de 34° y la mínima de 13° Centígrados.