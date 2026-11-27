Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas se anunció para este viernes una jornada con sol radiante en la comarca petrolera.
La temperatura máxima será de 34° Centígrados y la mínima de 20°.
El viento se presentará del sudoeste a 30 kilómetros con ráfagas de 30 kilómetros. Para la noche, se mantendrá del mismo cuadrante a una velocidad constante de 34 kilómetros con ráfagas de 47 kilómetros.
El cielo estará con sol radiante en el día y hacia la noche estará despejado.
Para el viernes se espera una temperatura máxima de 34° y la mínima de 13° Centígrados.