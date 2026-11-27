El relevamiento de vecinos llegará al barrio Unión de Cutral Co

Las personas estarán debidamente identificadas.

El proceso de relevamiento de la población que lleva adelante el personal de Salud estará en el barrio Unión de Cutral Co.

Será los días martes 1 y miércoles 2 de diciembre. Esas jornadas agentes del Centro de Atención Primaria de la Salud -CAPS- Unión recorrerán la barriada para conocer su crecimiento.

Se informó que se movilizarán en un vehículo institucional. Se aclaró que no se solicitará ningún tipo de documentación, por lo que las y los vecinos pueden responder sin necesidad de presentar papel alguno.

Se agradeció de antemano la posibilidad de responder a las consultas que realice el personal.