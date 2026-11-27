El Consejo Federal dispuso que el encuentro entre Alianza y Jorge Newbery en Carmen de Patagones se juegue sin público visitante

Así lo comunicó Alianza para evitar viajes de sus hinchas

La Comisión Directiva del Club Social y Deportivo Alianza informó que no se permitirá el acceso de simpatizantes visitantes ni neutrales para el partido del próximo domingo. La institución recomendó a sus hinchas no realizar el viaje.

Por disposición del Consejo Federal, no estará permitido el ingreso de público visitante ni neutral para el encuentro que Alianza disputará el próximo domingo en la ciudad de Carmen de Patagones. Asimismo, la Comisión Directiva de Alianza confirmó que la dirigencia del club local notificó de forma expresa que no autorizará la entrada a los seguidores del equipo.

Desde la conducción del club manifestaron su deseo de contar con el acompañamiento del público en esta etapa del torneo, aunque remarcaron que la restricción responde a una decisión ajena a la voluntad de la institución. Ante este escenario, la dirigencia solicitó la comprensión de la parcialidad y recomendó no trasladarse hacia la provincia de Buenos Aires, debido a que el club no cuenta con facultades para garantizar el acceso al estadio.

En relación con la presencia de simpatizantes del club Jorge Newbery durante el partido disputado previamente en Cutral Co, la comisión directiva detalló que se trató exclusivamente de dirigentes y allegados. La presencia de dicho grupo se ajustó al cupo de 20 personas autorizadas por planilla oficial.

Finalmente, las autoridades de la institución indicaron que el comunicado busca evitar desplazamientos y gastos innecesarios a los simpatizantes.