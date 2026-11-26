Plaza Huincul: realizarán una misa de bendición de enfermos en la Capilla San Cayetano

En la Capilla San Cayetano, ubicada en el barrio 25 de Mayo d

La Parroquia Santa Teresita del Niño Jesús llevará adelante este jueves 26 de noviembre una jornada de oración y acompañamiento espiritual destinada a personas enfermas y sus familias. La actividad se desarrollará en la Capilla San Cayetano, ubicada en el barrio 25 de Mayo de Plaza Huincul.

La propuesta comenzará a las 18:30 con un espacio de alabanzas, mientras que a las 19 se celebrará la Santa Misa.

La jornada tendrá como eje la bendición de los enfermos, en un encuentro pensado para compartir un momento de fe, oración y contención espiritual.

Desde la organización informaron que la celebración finalizará con la bendición y la unción con el Santo Óleo, como parte de este momento especial de acompañamiento y esperanza.