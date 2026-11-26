La medida busca fortalecer la producción primaria y acompañar a microemprendimientos familiares de subsistencia de cara a las ventas de fin de año. Durante el anuncio, autoridades destacaron la continuidad de las obras habitacionales y la provisión de servicios en el sector rural.
El municipio concretó la entrega de forraje destinada a acompañar el desarrollo de emprendimientos y microemprendimientos familiares de subsistencia en el ámbito rural. Esta asistencia se otorga entre dos y tres veces al año, fijándose la entrega principal en el mes de noviembre para consolidar la cría de animales, gallinas y pollos previo a las fiestas de fin de año.
Durante la presentación ante concejales, secretarios y coordinadores, se remarcaron las labores ejecutadas a lo largo del año en las zonas rurales, las cuales incluyeron la extensión de servicios básicos como el gas y la concreción de mejoras habitacionales. Asimismo, las autoridades resaltaron el valor de preservar la cultura de la producción primaria y el aporte del sector a la economía local.