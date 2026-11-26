Cada mes más personas viajan en el sistema COLE en Neuquén y hoy entregaron más unidades

Por día se vende 113 mil pasajeros por día. Pascualini dijo "tenemos un gran sistema" de transporte público

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, encabezó hoy la entrega de 10 nuevas unidades de colectivos modelo 2026 que se incorporan al sistema de transporte público COLE, en el marco del plan permanente de renovación y modernización de la flota que cuenta con 240 unidades.

“Veníamos con un transporte público que no era eficiente, que no cumplía con los horarios, que no tenía las frecuencias necesarias y que no recorría todos los barrios. Hoy tenemos un sistema que llega a toda la ciudad y que utilizan 113.000 pasajeros por día”, señaló Pasqualini.

En este sentido, indicó que el incremento mensual de pasajeros ronda el 6% y aseguró que tiene que ver con las mejoras que se incorporaron en la prestación del servicio que ya totaliza las 240 unidades: “Esto hace a la eficiencia de este transporte público, que te permite llegar a horario al trabajo o al lugar donde estudiás. Tenemos un colectivo que pasa por todos los barrios, que tiene aire acondicionado, accesibilidad y cámaras de seguridad”, expresó.

La funcionaria también puso en valor el boleto estudiantil neuquino, que alcanza a 55.000 estudiantes de todos los niveles educativos, y destacó la incorporación de recorridos especiales durante el verano, como el servicio que permite llegar al río.

“Necesitamos que todos los días los neuquinos y neuquinas elijan subirse a nuestro transporte público. Para que eso ocurra tenemos que tener el sistema que tiene hoy la ciudad, con unidades modernas y un promedio de antigüedad de tres años. Son decisiones que cambian y mejoran la calidad de vida de los vecinos y vecinas”, afirmó.

Por último, Pasqualini anunció que en verano también reforzarán la presencia de los buses eléctricos, ya que permiten acompañar el desarrollo turístico a través de recorridos por el Paseo Costero y el Polo Científico Tecnológico y brindan una alternativa de movilidad para los vecinos que viven en las zonas cercanas a esos trayectos.

Por su parte, Mauro Espinosa, subsecretario de Transporte, explicó que las nuevas 10 unidades forman parte de un proceso de renovación de flota y detalló que cuentan con todas las prestaciones del sistema COLE, entre ellas seguimiento satelital, aire acondicionado, calefacción y validadores de boletos.

“Estamos muy contentos porque esta incorporación jerarquiza el sistema de transporte de la ciudad. Actualmente, 113.000 personas por día eligen el COLE y esta renovación de flota es una muestra de la decisión que tomó el intendente Mariano Gaido de seguir fortaleciendo el transporte público”, sostuvo.

El subsecretario precisó que los nuevos colectivos se distribuirán en distintas líneas de la ciudad, como parte del recambio de unidades existentes. Además, anticipó que la incorporacón de vehículos eléctricos se prevé entre diciembre y enero.