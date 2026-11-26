Pérfora venció a Pacífico y tomó ventaja en las semifinales del Torneo PreFederal

El verde fue contundente y se llevó el primer juego

El conjunto de Plaza Huincul se adjudicó el primer juego de la serie semifinal tras imponerse en condición de local con una diferencia de 33 puntos. El segundo encuentro se disputará el domingo 29 de noviembre en Neuquén capital.

En el inicio de la serie eliminatoria del Torneo PreFederal, Pérfora, bajo la dirección técnica de Fernando Claris Mejías, derrotó a Pacífico por 103 a 70 en su estadio. El equipo local mantuvo el control del marcador durante todo el desarrollo y se impuso en los cuatro períodos del juego:

Primer cuarto: 25-13.

Segundo cuarto: 31-21.

Tercer cuarto: 24-18.

Último cuarto: 23-18.

El goleo del equipo ganador presentó una distribución colectiva con seis jugadores en doble dígito de puntuación:

Pedro Emilio: 17 puntos (máximo anotador del conjunto local).

Lucas Mohnen: 16 puntos.

Matías Godoy: 16 puntos.

Nahuel Vicentín: 14 puntos.

Valentín Bauducco: 13 puntos.

Julián Ruiz: 12 puntos, 14 asistencias y 5 recuperaciones de balón.

En las estadísticas de equipo, Pérfora finalizó con 25 asistencias totales y los siguientes porcentajes de efectividad en lanzamientos: 57% en dobles, 55% en triples y 83% en tiros libres. En el conjunto visitante, el jugador Alex Soria fue el máximo anotador del partido con 32 puntos y 9 rebotes.

Con el marcador parcial 1-0 a favor de Pérfora, la serie al mejor de tres juegos continuará el domingo 29 de noviembre a las 20:30 horas, instancia en la que Pacífico recibirá al equipo comarcal en Neuquén capital.