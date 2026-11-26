Huincul homenajeó a empleados municipales que recién ingresan y a los que cumplieron 25 años de servicio

La Municipalidad incorporó a 22 agentes y le rindió homenaje a 12 municipales que cumplieron 25 años de servicio

En un emotivo acto realizado en el Centro Gregorio Álvarez de Plaza Huincul, el intendente Claudio Larraza entregó los decretos de incorporación a planta a 22 nuevos agentes.

Y además rindió homenaje a los 12 empleados municipales que cumplieron con 25 años de servicio, todo ello como parte de la celebración por el Día del Empleado Municipal que se celebra este mes de noviembre.

“Estoy muy contento, muy feliz de poder ser parte de este momento tan importante para ellos y para sus familias”, dijo Larraza. Y aclaró que la incorporación de los 22 nuevos agentes llegó “por el trabajo constante y conjunto que se realiza dentro de la Municipalidad, es una alegría muy importante en estos tiempos que corren, que tengan seguridad laboral es sumamente importante”.

Respecto de los que cumplieron 25 años de trabajo, Larraza mencionó que “son personas que como nosotros trabajan a diario y mucho, son la cara visible del municipio con la sociedad en muchos aspectos, este reconocimiento también es para la familia”.