En un proyecto de ordenanza presentado en el Concejo Deliberante, el concejal Fabián Godoy propone crear un Instituto de Inglés que sea municipal y gratuito para que “nuestros niños y niñas puedan aprender inglés de manera totalmente gratuita”.
La propuesta contempla:
✅ Clases gratuitas para estudiantes de primero a séptimo grado.
✅ Materiales de estudio sin costo.
✅ Cursado a contraturno escolar.
✅ Becas para aquellos chicos que ya asisten a institutos privados y que, por dificultades económicas, corren el riesgo de abandonar sus estudios.
“Buscamos que estas iniciativas puedan implementarse a partir del ciclo lectivo 2027”, dijo Godoy y agregó “nuestra región está creciendo y generando nuevas oportunidades laborales. Queremos que nuestros chicos estén preparados para aprovecharlas y que la situación económica de una familia no determine el futuro de sus hijos”.