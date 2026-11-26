Esto anuncia el pronóstico para hoy jueves en Cutral Co y Plaza Huincul

Hacia la noche las ráfagas pueden llegar a los 50 kilómetros.

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas se anunció para este viernes una jornada con cielo inestable en el día y hacia la noche se despejará en la comarca petrolera.

La temperatura máxima será de 31° Centígrados y la mínima de 21°.

El viento se presentará del noreste a 25 kilómetros con ráfagas de 36 kilómetros. Para la noche, rotará al sur a una velocidad constante de 21 kilómetros con ráfagas de 50 kilómetros.

El cielo estará con inestabilidad en el día y hacia la noche despejado.

Para el viernes se espera una temperatura máxima de 34° y la mínima de 13° Centígrados.