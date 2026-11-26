Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas se anunció para este viernes una jornada con cielo inestable en el día y hacia la noche se despejará en la comarca petrolera.
La temperatura máxima será de 31° Centígrados y la mínima de 21°.
El viento se presentará del noreste a 25 kilómetros con ráfagas de 36 kilómetros. Para la noche, rotará al sur a una velocidad constante de 21 kilómetros con ráfagas de 50 kilómetros.
El cielo estará con inestabilidad en el día y hacia la noche despejado.
Para el viernes se espera una temperatura máxima de 34° y la mínima de 13° Centígrados.