¿Cuándo vence tu licencia de conducir? Verificá antes de salir de vacaciones

Se pueden renovar antes de la fecha de vencimiento para evitar largas filas

Con la llegada del fin de año y las celebraciones navideñas, son muchos los que acuden desesperados por un turno para renovar la licencia.

Por ello desde la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Plaza Huincul se emitió un recordatorio sobre “la importancia de verificar la fecha de vencimiento de su Licencia Nacional de Conducir”.

Y atención que antes era en la fecha de cumpleaños pero ya no. “Ante la alta demanda de trámites propia de esta época del año, se recomienda iniciar el proceso de renovación con la debida anticipación, a fin de evitar demoras y aglomeraciones, y contribuir a agilizar la atención en las oficinas” dijeron desde Tránsito.

Se puede realizar incluso antes de que esté vencida, para evitar las largas filas de esta época del año. Porque es común que se den asuetos municipales extensos entre fiestas.