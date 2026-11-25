Desocupados acordaron elaborar listado y harán relevamiento social

El ministro de Gobierno, Jorge Tobares y el intendente Claudio Larraza encabezaron la reunión.

Concluyó el encuentro previsto para esta mañana entre referentes de los manifestantes que ayer cortaron las Rutas 22 y 17 y el ministro de Gobierno, Jorge Tobares y el intendente Claudio Larraza.

La reunión se llevó adelante en el Gregorio Álvarez del barrio Uno y se concluyó con una serie de pautas de trabajo conjunto. En principio, se brindará el acompañamiento a las tareas de confección de la bolsa de trabajo con que cuentan los desempleados.

Otra de las tareas será que desde el municipio y Provincia, junto a la delegación de la Región Comarca y Desarrollo Social de Provincia, hacer un relevamiento socioeconómico. De este modo, se podrá conocer cuál es la situación de cada uno de los participantes y analizar una contención, para los más vulnerables.

El censo se hará en el área de Desarrollo Social de Provincia. Una vez concluida la reunión, los referentes encabezados por Norberto López se dirigieron a transmitir el resultado y empezar con los relevamientos.