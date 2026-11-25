Plaza Huincul realizó un seminario de kickboxing K1 con Yocelyn Balboa

Se abordaron técnicas específicas de kickboxing y K1, estrategias de combate y ejercicios prácticos.

Plaza Huincul fue escenario de una jornada de capacitación en artes marciales con la realización de un seminario de kickboxing K1, encabezado por Yocelyn Balboa, actual campeona argentina WKC en la categoría de 56 kilogramos.

La actividad se llevó adelante el domingo 22 de noviembre en las instalaciones del Club Plaza y fue organizada por la dirección de Deportes, con la participación de la secretaría de la Mujer, Género y Diversidad de la Municipalidad. La convocatoria estuvo abierta a participantes de todos los niveles.

Durante el seminario se abordaron técnicas específicas de kickboxing y K1, estrategias de combate y ejercicios prácticos. También se generó un espacio para el intercambio de experiencias y conocimientos entre quienes se están iniciando en la disciplina y deportistas con trayectoria.

Balboa, reconocida por su recorrido en las artes marciales y su título nacional en la categoría de 56 kilogramos, estuvo a cargo de la capacitación y compartió herramientas técnicas con los asistentes.