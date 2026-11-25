Copa Neuquén: Se adelantan las semifinales para hoy miércoles

La primera se jugará en Zapala y luego irá el partido de Rincón

Los partidos por las semifinales de la Copa Neuquén se juegan mañana miércoles para conocer a los finalistas de la edición 2026. Unión de Zapala recibe a San Lorenzo mientras que Deportivo Rincón a San Patricio.

El encuentro del Canario frente al Cuervo se disputa en Zapala a partir de las 17 horas. El encuentro entre el León y el Santo se juega a partir de las 20 horas en Rincón de los Sauces.

Los ganadores de ambos cruces se van a enfrentar en la final en cancha neutral que todavía no se conoce. Centenario fue sede de la edición del 2025 y se espera que Lifune comunique cuál será la sede para este año.