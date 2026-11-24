Fuerza Neuquina y Federal presentó su espacio político en el Ruca Che y reafirmó su respaldo a Figueroa

Entre las principales figuras políticas que asistieron estuvieron el gobernador Rolando Figueroa, referente de Comunidad y conductor del frente La Neuquinidad, y el intendente de Neuquén capital, Mariano Gaido, de Primero Neuquén.

Más de 20 mil personas participaron este martes del lanzamiento de Fuerza Neuquina y Federal, en un acto realizado en el estadio Ruca Che de Neuquén capital. La convocatoria reunió a referentes políticos, sindicales y sociales de distintos puntos de la provincia.

El encuentro estuvo encabezado por Marcelo Rucci, presidente del espacio y secretario general del Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa, junto a la diputada provincial Daniela Rucci y el secretario general adjunto del gremio, Ernesto Inal.

Entre las principales figuras políticas que asistieron estuvieron el gobernador Rolando Figueroa, referente de Comunidad y conductor del frente La Neuquinidad, y el intendente de Neuquén capital, Mariano Gaido, de Primero Neuquén.

También participaron la senadora nacional Julieta Corroza, el dirigente Juan Luis Ousset, el intendente de Añelo, Fernando Banderet, la intendenta de Rincón de los Sauces, Norma Sepúlveda, y las diputadas provinciales Paola Cabeza y Cielubi Obreque, además de concejales y representantes de diferentes localidades.

La presencia sindical tuvo un lugar destacado durante la jornada. Asistieron César Godoy, referente de UOCRA en Rincón de los Sauces; Manuel Arévalo, secretario general del Sindicato del Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo y Gas Privado; y Walter Gallego, secretario general del Sindicato de Camioneros de Neuquén.

Los discursos y el posicionamiento político

Durante su intervención, Marcelo Rucci destacó el papel de los trabajadores en el desarrollo energético y económico de Neuquén, especialmente en el crecimiento de Vaca Muerta y las perspectivas de exportación.

El dirigente sostuvo que el desarrollo de la industria energética debe traducirse en oportunidades para los neuquinos y reivindicó el aporte de los trabajadores petroleros, de la construcción, camioneros y jerárquicos.

También expresó su respaldo al proyecto político que conduce Rolando Figueroa, aunque remarcó la identidad propia de Fuerza Neuquina y Federal y la intención de contar con representantes propios en los espacios de decisión.

“Lo que es de los neuquinos tiene que ser para los neuquinos, y lo vamos a defender poniendo el pecho”, afirmó Rucci, al referirse a la importancia de proteger los recursos provinciales y los intereses de la comunidad.

Por su parte, Daniela Rucci repasó el origen del partido y señaló que surgió a partir de la decisión de trabajadores y militantes de asumir un mayor protagonismo en la construcción política.

La legisladora también destacó la participación de las mujeres y convocó a fortalecer la organización territorial de cara a las próximas elecciones. En ese sentido, planteó que el espacio buscará representar a las familias trabajadoras y ampliar las oportunidades de participación.

Expansión territorial y crecimiento

El lanzamiento en el Ruca Che se produjo después de un año de expansión de Fuerza Neuquina y Federal, con jornadas de afiliación y apertura de bases partidarias en distintas localidades, especialmente en la región de Vaca Muerta.

Entre las iniciativas impulsadas también se encuentra la incorporación de mujeres y jóvenes a la actividad política. En ese marco, recientemente se realizó en Rincón de los Sauces el primer Foro de Mujeres, que reunió a más de 350 participantes. Una nueva edición está prevista para el próximo domingo en Neuquén capital.

Bajo el lema “La fuerza del trabajo”, el espacio busca consolidar su presencia política en la provincia y ampliar la representación de los sectores sindicales, sociales y productivos.

El acto multitudinario en el Ruca Che marcó así una nueva etapa para la organización, que busca fortalecer su estructura territorial y definir su participación en el escenario político neuquino de cara a los próximos compromisos electorales.