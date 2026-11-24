Cutral Co: anuncian un corte programado de energía eléctrica para este miércoles

De 7:00 a 12:00 horas

La interrupción del servicio se realizará entre las 7 y las 12 horas por tareas de despeje y mantenimiento. Afectará a usuarios ubicados en distintos sectores de la ciudad.

La Cooperativa informó que este miércoles 25 de noviembre, de 7:00 a 12:00, se llevará adelante un corte programado del suministro eléctrico en la ciudad de Cutral Co.

Según se indicó, la interrupción responde a la realización de tareas de despeje y mantenimiento, necesarias para el normal funcionamiento de las instalaciones.

El corte afectará a los asociados ubicados en los siguientes sectores:

Desde calle Eguinoa hasta Mendoza.

Desde Ruta Nacional N.º 22 hasta avenida Olascoaga.

Asimismo, la comunicación incluye entre los usuarios singulares alcanzados por la medida al Centro de Asistencia Renal, el Polideportivo Municipal Enrique Mosconi, el CPEM N.º 6 Profesor Orlando Garrido, CardioSur, Hotel Tortoricci, Supermercado Cutral Co y Grido.

Mientras que entre las 6:00 y las 7:00, por tareas de reparación. La interrupción alcanzará a los siguientes sectores:

Barrio 500 Viviendas.

Parque Industrial.

Barrio Zani.

Barrio Colonia 2 de Abril.

Barrio Cono de Seguridad.

Barrio Aeroparque, desde Ejército Argentino hasta Santa Teresita, entre Pernisek y avenida Ch. Rodríguez.