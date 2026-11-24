Avanza la construcción del nuevo espacio deportivo en la zona sur de Cutral Co

Estará destinado principalmente a jóvenes de los barrios Progreso, Brentana y Peñi Trapun

El intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco, junto al secretario de Obras Públicas, Henry Torrico, recorrió este martes los trabajos de construcción del futuro espacio polideportivo ubicado en el sector sudoeste de la ciudad, en cercanías del puente El Aluvión.

El predio cuenta con una superficie de 17.915,52 metros cuadrados y está proyectado como un espacio destinado a la práctica de distintas disciplinas deportivas y recreativas.

Durante la recorrida, las autoridades verificaron los avances en las columnas de hormigón, los trabajos de mampostería y el montaje de la estructura metálica que sostendrá el techo del Salón de Usos Múltiples (SUM).

Rioseco explicó que el nuevo polideportivo estará destinado principalmente a jóvenes de los barrios Progreso, Brentana y Peñi Trapun, aunque también estará abierto a vecinos de otros sectores de la ciudad.

“El polideportivo está destinado a jóvenes de los barrios Progreso, Brentana y Peñi Trapun, aunque podrán acercarse vecinos de toda la ciudad. Será un espacio con distintas disciplinas. Y ahora queremos agregarle calistenia”, señaló el jefe comunal.

Además, destacó el ritmo de ejecución del SUM, que contará con oficinas y será uno de los sectores centrales del complejo.

Por su parte, Torrico detalló que también se supervisaron los trabajos vinculados al techado, las instalaciones de servicios, la cancha de césped sintético y el sistema de riego.