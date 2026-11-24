Esta mañana un grupo de personas inició una protesta que incluye cortes en la ruta 22 hacia Neuquén, sobre ruta 17 hacia Añelo y Picún y también en algunos caminos alternativos.
Se trata de un corte de ruta total, solamente se da paso a las ambulancias y también a las personas con turnos médicos.
Se trata de un grupo que busca ingresar a un puesto de trabajo. Su referente, Norberto López, dijo que hacía siete y ocho meses que iniciaron gestiones para ingresar a una empresa.
La semana pasada tuvieron una reunión con el ministro Jorge Tobares, lo que buscan que ingresen al Proyecto GNL. “No queríamos llegar a esta instancia”, dijo el referente y apeló a una respuesta directamente del gobernador Rolando Figueroa.