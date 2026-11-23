Habilitaron el Paso Internacional Pichachén

El acto institucional se realizará el próximo 7 de diciembre, del lado argentino.

El Paso Internacional Pichachén quedó habilitado este lunes 23 de noviembre para la temporada estival. La apertura permite retomar la conexión terrestre entre el norte neuquino y la región chilena del Biobío. El acto institucional se realizará el próximo 7 de diciembre, del lado argentino.

La información fue confirmada por la Dirección Provincial de Asuntos Institucionales, dependiente de la Secretaría de Enlace Institucional del Ministerio de Jefatura de Gabinete. Según se informó, la habilitación estaba prevista para esta fecha, siempre que no se registraran inconvenientes meteorológicos vinculados al fenómeno El Niño desde el territorio chileno.

El paso fronterizo, ubicado a unos 60 kilómetros de El Cholar, constituye una vía estratégica de integración entre el norte de Neuquén y Chile. Es el único habilitado en esta zona para conectar con la región del Biobío y funciona exclusivamente durante los meses de verano, debido a que las nevadas obligan a interrumpir la circulación durante el invierno.

El acceso por la Ruta Provincial 6

Para llegar al cruce internacional se debe transitar por la Ruta Provincial N° 6, que permanece habilitada desde hace dos semanas. Vialidad Provincial realizó intervenciones sobre la traza y continúa con tareas de repaso de calzada y reparación de alcantarillas para mejorar las condiciones de circulación.

La habilitación del paso también se enmarca en el Programa de Conectividad para la Integración Regional e Internacional de la provincia del Neuquén, impulsado por el gobernador Rolando Figueroa. El proyecto contempla la pavimentación de 174 kilómetros de rutas con el objetivo de fortalecer la vinculación terrestre con Chile.