Scaloni terminó tercero en su categoría en el Gran Fondo Siete Lagos, que reunió a 2.500 ciclistas

Por primera vez, el evento formó parte del calendario oficial de la Unión Ciclista Internacional (UCI) y fue clasificatorio para el Campeonato Mundial de Gran Fondo 2027, que se disputará en Francia.

La 15° edición del Gran Fondo Siete Lagos convocó a cerca de 2.500 ciclistas de Argentina y del exterior, entre el 20 y el 22 de noviembre, en una competencia que recorrió uno de los paisajes más emblemáticos de la Patagonia.

Entre los participantes se destacó Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina campeona del mundo, quien obtuvo el tercer puesto en su categoría.

Por primera vez, el evento formó parte del calendario oficial de la Unión Ciclista Internacional (UCI) y fue clasificatorio para el Campeonato Mundial de Gran Fondo 2027, que se disputará en Francia.

La prueba principal se desarrolló el domingo sobre 110 kilómetros, desde San Martín de los Andes hasta Villa La Angostura, a través de la Ruta Nacional 40 y el Camino de los Siete Lagos.

La competencia incluyó además una contrarreloj de 10 kilómetros, el Gran Fondo Kids y distintas actividades para deportistas y familias.

El evento consolidó a Neuquén como escenario de competencias deportivas de proyección internacional y fortaleció el turismo en la Región de los Lagos del Sur.