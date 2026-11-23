La sede vecinal del barrio Centro Sur de Cutral Co fue escenario ayer domingo de una jornada dedicada al ajedrez, con la participación de vecinos y aficionados que compartieron partidas en un espacio de encuentro, aprendizaje y recreación.
La propuesta busca promover esta disciplina como una actividad que estimula el pensamiento, la concentración y el intercambio entre personas de distintas edades.
Desde la organización destacaron la importancia de generar estos espacios de participación comunitaria, donde el ajedrez se convierte en una oportunidad para aprender, disfrutar y fortalecer los vínculos entre vecinos.