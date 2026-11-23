El ajedrez reunió a vecinos y aficionados en el barrio Centro Sur de Cutral Co

Ayer domingo

La sede vecinal del barrio Centro Sur de Cutral Co fue escenario ayer domingo de una jornada dedicada al ajedrez, con la participación de vecinos y aficionados que compartieron partidas en un espacio de encuentro, aprendizaje y recreación.

La propuesta busca promover esta disciplina como una actividad que estimula el pensamiento, la concentración y el intercambio entre personas de distintas edades.

Desde la organización destacaron la importancia de generar estos espacios de participación comunitaria, donde el ajedrez se convierte en una oportunidad para aprender, disfrutar y fortalecer los vínculos entre vecinos.