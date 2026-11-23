Neuquén ejecuta más de 450 kilómetros de obras viales para mejorar la conectividad de Vaca Muerta

Se hizo un recorrido por la Ruta Provincial N° 8.

El gobernador Rolando Figueroa recorrió los trabajos de pavimentación de la Ruta Provincial Nº 8 que permitirá mejorar la conexión entre la Confluencia y Rincón de los Sauces.

Se recordó que el corredor vial comprende 51 kilómetros y se integra a una red de más de 450 kilómetros de rutas en obra en Vaca Muerta.

Al respecto, el gobernador Figueroa sostuvo que “esta obra forma parte de una red provincial de más de 450 kilómetros que estamos construyendo y en algunas partes reconstruyendo en Vaca Muerta”.

El mandatario hizo el recorrido por la Ruta 8 donde la Unión Transitoria de Empresas conformada por Luis Losi S.A. y Rovella Carranza S.A. ya comenzó los trabajos de pavimentación para mejorar la conectividad.

En combinación con las tareas de pavimentación y repavimentación de la Ruta Provincial Nº 6, esta nueva obra permitirá contar con un acceso asfaltado directo desde Neuquén capital hacia Rincón de los Sauces.

El proyecto para esta traza contempla dos intervenciones: la que visitó hoy el gobernador consiste en la pavimentación del tramo comprendido entre el empalme con la Ruta Provincial Nº 6 y el denominado Camino de la Tortuga, mientras que la segunda intervención corresponde a la repavimentación del segmento que se extiende desde el empalme con la Ruta Provincial Nº 51 hasta la Ruta Provincial Nº 7.

Esta última obra incluye, además, la construcción de una nueva intersección en el cruce de ambas rutas.

Durante la recorrida, Figueroa precisó que en esta primera etapa se ejecutarán los primeros 20 kilómetros de la Ruta Provincial Nº 8, mientras que el proyecto contempla un total de 51 kilómetros de intervención sobre este corredor estratégico.

Por su parte, el coordinador del Ministerio de Infraestructura, Gonzalo Peralta, destacó la importancia de esta intervención para completar la vinculación entre las rutas provinciales 7, 8 y 17 y señaló que se suma a los trabajos que se ejecutan en el bypass de Añelo. También remarcó que estas obras integran una red de más de 450 kilómetros de infraestructura vial incluyendo lo que se construye y repavimenta en la región Vaca Muerta.

El mandatario opinó que todas las obras en marcha permitirán descomprimir el tránsito hacia Añelo, mejorar la fluidez vehicular y reducir los tiempos de traslado. Además, explicó que la planificación vial busca acompañar el crecimiento de la actividad hidrocarburífera sin perder de vista las necesidades de conectividad y seguridad de los vecinos que utilizan las rutas para poder desplazarse entre distintas localidades.

Además de los trabajos sobre Ruta Provincial 8, se proyecta avanzar en la pavimentación y repavimentación de la Ruta Provincial Nº 51, entre los empalmes con las rutas provinciales 8 y 17, y la repavimentación de la Ruta Provincial Nº 7, desde el límite con la provincia de Río Negro hasta su empalme con la 8.