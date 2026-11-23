Causa del entrenador: suman más denuncias y la declararon compleja

Se elevó a nueve el número de las denuncias contra el hombre.

El juez de Garantías, Luciano Hermosilla, tuvo por reformulados los cargos, contra el entrenador de un club de Neuquén y se incorporó cinco nuevas víctimas. La investigación es por delitos contra la integridad sexual y fue declarada como causa compleja.

El hombre permanece con prisión preventiva desde marzo pasado cuando fue acusado, medida que se extendió hasta el 19 de febrero de 2027.

Desde el ministerio público fiscal, se informó que la asistente letrada Cecilia Sabatte reformuló los cargos contra el hombre que se desempeñaba como entrenador de fútbol. La funcionaria judicial sumó cinco nuevas víctimas a la investigación por delitos contra la integridad sexual. De esta manera, son nueve los adolescentes incluidos en la imputación.​

Según la teoría del caso del Ministerio Público Fiscal, el hombre aprovechó la relación de confianza que había construido con los jugadores y sus familias a partir de su función como entrenador.

Entre los hechos que se investigan, se le atribuye haber solicitado imágenes íntimas a adolescentes a cambio de dinero, realizar transferencias a sus cuentas y efectuar tocamientos sin consentimiento. También se le atribuyen exhibiciones obscenas y la exhibición de un video de contenido sexual.​

En uno de los casos, Sabatte sostuvo que, después de que un adolescente rechazara una propuesta para enviar imágenes, el entrenador comenzó a dejarlo como suplente o directamente a no convocarlo a los partidos. Los hechos ocurrieron durante entrenamientos, viajes y encuentros en los que el hombre compartía tiempo con los jugadores.

La causa fue considerada compleja

La investigación comenzó en marzo de este año, con una primera formulación de cargos por los hechos denunciados por un adolescente. El 31 de marzo se incorporaron otras tres víctimas y, en la audiencia del 18 de noviembre, Sabaté sumó cinco más. La imputación incluye, entre otras figuras, grooming, abuso sexual simple agravado por la condición de educador y exhibición de material pornográfico.​

La asistente letrada también solicitó que la investigación fuera declarada compleja, que se unificaran los plazos para todos los hechos y que se prorrogara la prisión preventiva. La Defensoría de los Derechos de Niñez y Adolescencia, que en estos casos representa a las víctimas como querellantes, adhirió a los planteos.

Si bien la defensa no cuestionó la reformulación de cargos, pidió que el imputado continuara detenido bajo la modalidad de arresto domiciliario.​

El juez Hermosilla aceptó los cargos, declaró la causa compleja y fijó el plazo de investigación hasta el 19 de febrero de 2027.

Por otra parte, el imputado, también está bajo investigación en otros legajos que tramitan en la unidad fiscal de Delitos Económicos. En ese caso, las denuncias contemplan estafas con la toma de créditos a nombre de terceros, una maniobra que, de cara a la formulación de cargos, hasta el momento reúne a 17 víctimas.