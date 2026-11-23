Si vivís en estos cinco barrios de Cutral Co, hoy tenés que sacar los residuos grandes a la vereda

Este lunes deben retirar residuos de barrios Brentana, Pueblo Nuevo, Progreso, Parque Este y Unión

Se realizará en Cutral Co un operativo especial de retiro de residuos. Se hará una única vez y con el fin de evitar que haya obstrucciones en viviendas y calles en la previsión de que haya más lluvias.

Los vecinos y vecinas de Brentana, Pueblo Nuevo, Progreso, Parque Este y Unión tienen que retirar sus residuos hoy lunes 23 de noviembre. Tiene que ser hoy y no mañana, cuando ya se realice el operativo.

Los residuos deben quedarse en el frente de la vivienda, no en las esquinas. Pueden ser muebles viejos, restos de limpieza de patios, de podas, de desmalezamiento.

Hay que recordar también que hay una ordenanza que establece la necesidad de desmalezar los terrenos para evitar multas.