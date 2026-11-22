Alianza gano, gustó y goleó de local ante Jorge Newery de Carmen de Patagones

La victoria por 4 a 0 lo deja prácticamente clasificado para la final de la región Patagónica

Todavía falta el partido de vuelta en tierras bonaerenses pero Alianza de Cutral Co dio un paso firme para estar en la final de la zona Patagónica del Torneo Regional Amateur.

Este domingo ganó por 4 a 0 frente al representativo de Jorge Newery, con goles de Agustín Rios de penal, Laureano Doello y Alejandro Díaz (x 2).

El partido comenzó bien para Alianza porque antes de los 5 minutos el árbitro cobró penal a favor del local luego de que Alejandro Díaz recibiera un empujón en el área y cayera. El gol lo convertiría Agustín Ríos, un pateador poco habitual pero fue la forma de celebrar que será padre próximamente.

Con la ventaja, Alianza dominó el encuentro, manejó el balón y consiguió mantener a Newery lejos del arco que defendía Capdevilla. Tenía posesión si, pero no generaba mucho peligro hasta que una falta, nuevamente sobre Díaz generó una salida rápida mientras que le permitió a Doello poner el 2 a 0.

Newery reaccionó, buscó presionar más arriba, generar condiciones para sus delanteros y así Alderete tuvo dos oportunidades, en la mitad del área grande y en las dos ocasiones el disparo salió débil.

Tal vez la más clara la generó la defensa de Alianza, en una jugada rápida que el arquero Capdevilla salió a cortar fuera del área, hubo un roce pero el árbitro no cobró falta y el delantero de Newvery remató desviado, cuando Zules, el central de Alianza intentaba defender el arco.

Tras el segundo gol, el central Montero de Newvery fue amonestado y luego, por una agresión sin pelota recibió la segunda amarilla y el equipo de provincia de Buenos Aires se quedó con diez.

Con esas circunstancia y con dos goles de ventaja, Alianza se hizo claro dominador, encontró más espacios y así llegaron los goles de Alejandro Díaz, tras centros que enviaron Dardo Cardozo y Agustín Ríos.

Así terminó el primer tiempo, con el partido prácticamente definido. Newery en el segundo tiempo no se desarmó en defensa pero resignó su atanque. Alianza tuvo al menos tres posibilidades de gol que no pudo convertir y así el partido terminó con la ventaja para el equipo neuquino que con empatar en la vuelta tendrá su pase asegurado.

En el primer partido de la otra semifical, Escorpión de Río Gallegos venció 2-1 a la Comisión de Actividades Infantiles (CAI) en el estadio Municipal de Comodoro Rivadavia y sacó una valiosa ventaja. Juan Manuel Vila y Carlos Vera marcaron los goles del conjunto santacruceño, que construyó una victoria a partir del orden, el sacrificio y una notable efectividad. José Chacón descontó para el local. La serie se definirá en Río Gallegos el próximo domingo.