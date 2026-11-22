Sauzal Bonito se prepara para vivir la Fiesta del Horno de Barro

Una propuesta que reunirá actividades camperas, gastronomía criolla, jineteada y música popular

La localidad de Sauzal Bonito, en la provincia de Neuquén, será escenario de una nueva edición de la Fiesta del Horno de Barro, una propuesta que reunirá actividades camperas, gastronomía criolla, jineteada y música popular durante el sábado 28 y domingo 29 de noviembre.

El encuentro se desarrollará en el predio Sauzal Bonito y tendrá como uno de sus principales atractivos el inicio de una nueva competencia del Campeonato Rumbo a Jesús María.

La programación comenzará el sábado a las 8:30 con la apertura del campo de jineteada. A las 9 se realizará la pialada de terneros y, desde las 13, los asistentes podrán compartir el tradicional almuerzo criollo.

Durante la tarde habrá tiradas de riendas para adultos, desde las 14, y para menores, a partir de las 16:30. También se desarrollarán destrezas criollas a las 18 y un desafío en grupa surera a las 19. La jornada culminará con el comienzo del baile campero, previsto para la medianoche.

El domingo las actividades comenzarán a las 9 con el acto protocolar. Una hora más tarde tendrá lugar la primera fecha del Campeonato Rumbo a Jesús María. La programación continuará con un nuevo almuerzo criollo a las 13 y competencias de jineteada: desafío en categoría clina, a las 14, y desafío en basto con encimera, desde las 16.

Entradas y consultas

La organización informó que el valor de la entrada general para el sábado será de $30.000, mientras que el domingo tendrá un costo de $20.000.

La Fiesta del Horno de Barro se presenta así como una oportunidad para disfrutar de las tradiciones gauchas, compartir la gastronomía regional y acompañar a los protagonistas de las destrezas criollas en un encuentro que busca poner en valor la identidad y las costumbres del campo neuquino.