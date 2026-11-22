Plaza Huincul: el área de Violencia de Género registró 76 casos activos y más de 2.000 intervenciones

Correspondientes al período de enero a noviembre, con estadísticas sobre la atención, el acompañamiento y la asistencia a mujeres en situación de violencia.

La secretaría de la Mujer, Género y Diversidad de la Municipalidad de Plaza Huincul dio a conocer los datos de gestión correspondientes al período de enero a noviembre, con estadísticas sobre la atención, el acompañamiento y la asistencia a mujeres en situación de violencia.

De acuerdo con el informe, durante ese período se registraron 76 casos activos de mujeres que reciben acompañamiento y seguimiento por parte del área. Asimismo, se contabilizaron 2.000 intervenciones y seguimientos, con un promedio anual de entre tres y siete contactos mensuales por usuaria.

En cuanto a las tareas de asesoramiento, el organismo informó un total de 467 acciones de información, orientación y acompañamiento destinadas a mujeres que atraviesan situaciones de violencia.

Otro de los canales de atención es la línea de guardia, a través de la cual se recibieron 338 consultas. Según los datos difundidos, la demanda promedio se ubica entre tres y diez comunicaciones semanales, provenientes tanto de Plaza Huincul como de Cutral Co.

Por otra parte, el área registró 105 solicitudes de intervención realizadas por otros organismos e instituciones. Entre ellos se encuentran el Juzgado, la Oficina de Violencia, el hospital, la Defensoría y la secretaría de la Mujer y Diversidad de Cutral Có.

Las cifras permiten dimensionar el volumen de trabajo que desarrolla el equipo municipal en materia de prevención, asistencia, orientación y acompañamiento ante situaciones de violencia de género, así como la articulación que mantiene con distintas instituciones de la región.

El relevamiento fue difundido por la Municipalidad de Plaza Huincul a través de la secretaría de la Mujer, Género y Diversidad y la Dirección de Violencia de Género.