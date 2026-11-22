Este domingo 22 de noviembre se realizará una nueva feria de emprendedores independientes en el Parque Rivadulla (La U.). La actividad se desarrollará de 17 a 21 horas.
La feria contará con distintas propuestas y alternativas para quienes deseen recorrer los puestos, conocer los productos y realizar compras en un mismo lugar.
Para consultas, los interesados pueden comunicarse a los teléfonos 299 409-3042 y 299 476-1421. La organización solicitó no estacionar vehículos sobre la avenida San Martín.