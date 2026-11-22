Finalizó el Desafío Azul 2026 con tres jornadas de deporte

Reunió a las cinco secciones de aspirantes a Agentes de Seguridad de la segunda convocatoria del año.

Con tres jornadas de actividades deportivas y recreativas, finalizó este viernes el Desafío Azul 2026, una propuesta organizada por el Departamento Centro de Formación y Capacitación Cutral Co y Plaza Huincul, que reunió a las cinco secciones de aspirantes a Agentes de Seguridad de la segunda convocatoria del año.

El desafío se desarrolló entre el 18 y el 20 de noviembre e incluyó competencias de vóley, básquet 3×3, una prueba de 5 kilómetros y distintas disciplinas de atletismo. El cierre estuvo marcado por un almuerzo de camaradería y la entrega de premios.

Más allá de los resultados deportivos, la iniciativa apuntó a fortalecer la integración, el sentido de pertenencia y los vínculos entre los futuros agentes, promoviendo valores esenciales para la función policial, como el compañerismo, la disciplina, el respeto, la responsabilidad y el trabajo en equipo.

Durante las jornadas también se destacó el acompañamiento del personal docente, instructores y efectivos policiales que colaboraron en el desarrollo de las actividades.