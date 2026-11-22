El merendero Estrellita invita a compartir una tarde de merienda en Monte Hermoso

En Cutral Co

El merendero Estrellita realizará este domingo una jornada de encuentro y merienda destinada a compartir una tarde recreativa y de acompañamiento con las familias y los chicos de la comunidad.

La actividad comenzará a las 15 horas y tendrá lugar en calle Dionisio Laz, lote 6, en Monte Hermoso.

Para llegar al lugar, se indicó que se debe continuar por calle Colón hasta el final, donde se encuentra un tanque grande de color amarillo. Desde allí, hay que doblar a la izquierda y avanzar aproximadamente 100 metros hasta el punto de encuentro.