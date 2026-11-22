Plaza Huincul y Cutral Co: cómo estará el tiempo este domingo 22 de noviembre

La temperatura máxima alcanzará los 25°C durante la tarde

El pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) anticipa para este domingo 22 de noviembre una jornada con cielo mayormente despejado en Plaza Huincul y Cutral Co.

La temperatura máxima alcanzará los 25°C durante la tarde, mientras que la mínima descenderá a 11°C por la noche.

En cuanto al viento, durante el día se esperan velocidades de 25 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 40 km/h.

Por la noche, el viento aumentará su intensidad, con velocidades de 29 km/h y ráfagas de hasta 49 km/h.