Cutral Co fue sede del 2° campeonato Panamericano de Kempo

Se desarrolló en el gimnasio municipal Enrique Mosconi de Cutral Co.

Con la participación de delegaciones de ocho países, este mediodía se realizó la apertura del 2° Campeonato Panamericano de Kempo.

Durante tres días, la ciudad será sede de esta competencia internacional que reúne a representantes de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, México y Venezuela.

El acto contó con la presencia del jefe de Gabinete y Gobierno, Walter Mardones; el subsecretario de Deporte y Juventud, Juan Pablo Churrarín; y Carlos Wollman, presidente de la Asociación Argentina Departamento Nacional de Kempo Deportivo, junto a las delegaciones participantes y sus familias.

Wollman, maestro de Kempo de octavo grado internacional, destacó que “este campeonato tiene la particularidad de disputarse exclusivamente entre selecciones de distintos países”.

Además, explicó que, en paralelo, se desarrolla el Open Internacional, un torneo abierto a escuelas de kempo del interior de Neuquén y de otros puntos del país, que permite ampliar la participación más allá del circuito profesional.