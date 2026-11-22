Añelo: tres personas fueron trasladadas al hospital tras un choque en Ruta 7

Se trata de uno de los ocupantes del automóvil y de las dos personas que viajaban en la camioneta.

Un siniestro vial se registró este sábado por la tarde sobre la Ruta Provincial 7, a la altura de la estación de servicio Axion, en la salida de Añelo hacia Tratayén. El hecho involucró a una camioneta y un automóvil, que por causas que se investigan colisionaron y terminaron fuera de la calzada.

Como consecuencia del impacto, tres personas fueron trasladadas al hospital de Añelo para recibir una evaluación médica preventiva. Se trata de uno de los ocupantes del automóvil y de las dos personas que viajaban en la camioneta.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de Añelo, personal de Salud y efectivos de la Comisaría N.º 10, quienes llevaron adelante las tareas de asistencia y seguridad correspondientes.

Las circunstancias en las que se produjo el choque son materia de investigación.