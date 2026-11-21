Dolor: falleció una profesora dedicada a los adultos mayores

El deceso ocurrió hoy.

Una vecina murió hoy mientras realizaba prácticas de natación en una pileta privada. A pesar de que se le practicaron maniobras su deceso se constató en el hospital de Complejidad Media.

Desde la fiscalía se confirmó el hecho que ocurrió hoy, y que se trató de una mujer de 51 años que nadaba en una pileta particular y cuando fue hallada la sometieron a las maniobras de RCP y se dispuso su traslado hasta el hospital local. Sin embargo, no reaccionó a la reanimación y se confirmó su muerte.

Su fallecimiento causó hondo dolor, además de su círculo familiar y de amistades, en los lugares donde trabajaba. Era profesora de gimnasia para adultos mayores en distintas espacios, como el Centro de la Amistad y Cordialidad de la 3° Edad y en el barrio Parque Este que expresó sus condolencias.