Cutral Co: el barrio Centro Sur invita a participar de una jornada gratuita de ajedrez

La comisón vecinal de barrio Centro Sur Creciendo realizará este domingo 22 de noviembre una juntada de ajedrez abierta a toda la comunidad. La propuesta será libre y gratuita, y está destinada tanto a principiantes como a jugadores avanzados.

La actividad comenzará a las 20 horas en la sede, ubicada en Elordi 28, al lado del Natatorio Municipal.

La iniciativa busca generar un espacio de encuentro, aprendizaje e intercambio a través del ajedrez, una disciplina que reúne a personas de distintas edades y niveles de experiencia.

La convocatoria está abierta a quienes ya conocen el juego y también a quienes quieran dar sus primeros pasos frente al tablero. No es necesario contar con experiencia previa: la propuesta apunta a compartir, aprender y disfrutar de una actividad recreativa en comunidad.