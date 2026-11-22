Once judocas neuquinos competirán en el Panamericano de México

Los deportistas competirán en las categorías sub-13 y sub-15

Once jóvenes judocas de Neuquén capital, de entre 10 y 14 años, representarán a la provincia y a la Argentina en el Campeonato Panamericano Juvenil de Judo, que se disputará del 26 al 30 de noviembre en Cancún, México.

La delegación está integrada por atletas de los institutos Cárdenas, Chandia, Kisoku y Ni Hon Den, quienes clasificaron por sus resultados y posiciones en el ranking nacional.

Los deportistas competirán en las categorías sub-13 y sub-15, con el objetivo de sumar experiencia y medirse con representantes de distintos países del continente.

El viaje cuenta con el acompañamiento del Gobierno provincial, a través del ministerio de Juventud, Deportes y Cultura. El apoyo también permitió que los jóvenes participaran del Campeonato Sudamericano realizado en junio en Perú.

Los atletas neuquinos buscarán continuar su crecimiento deportivo y representar con orgullo a Neuquén y al país en la competencia internacional.