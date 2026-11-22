El Ejército colaborará en las obras del arroyo Carranza

La colaboración se concretó tras gestiones del gobernador Rolando Figueroa ante el Ministerio de Defensa.

El Gobierno nacional, a través del Ejército Argentino, brindará asistencia en las tareas de contención y drenaje de los excesos hídricos en el arroyo Carranza, sobre la Ruta Provincial 5. La colaboración se concretó tras gestiones del gobernador Rolando Figueroa ante el Ministerio de Defensa.

La intervención busca prevenir complicaciones derivadas de las intensas lluvias asociadas al fenómeno climático El Niño, mientras continúa la construcción del puente sobre el arroyo Carranza, una obra clave para mejorar la conexión vial entre Añelo y Rincón de los Sauces.

Los trabajos forman parte del proyecto denominado “Puente y Accesos sobre Arroyo Carranza”, que contempla la intervención de los primeros dos kilómetros de la Ruta Provincial 5, desde su empalme con la Ruta Provincial 7.

La obra, postergada durante décadas, requiere además de un desvío provisorio para garantizar la circulación vehicular durante su ejecución. Sin embargo, las precipitaciones registradas en la región afectaron el desarrollo de los trabajos.

Desde el Gobierno provincial destacaron la predisposición del Ejército, las autoridades de Defensa, la industria petrolera y los gremios del sector para colaborar ante situaciones de emergencia.