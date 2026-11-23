Pérfora venció a Petrolero, clasificó a la Liga Federal y avanzó a semifinales del PreFederal

El resultado fue contundente y el dominio claro desde el arranque

El equipo dirigido por Fernando Claris Mejías se impuso ante su clásico rival en el tercer partido de la serie de playoffs, obtuvo la clasificación a la competencia nacional y enfrentará a Pacífico en la siguiente etapa con ventaja de localía.

En el partido decisivo de la serie de playoffs, Pérfora superó a Petrolero por 92 a 62. El equipo local dominó los cuatro períodos del juego con parciales de 21-13, 28-19, 23-14 y 20-16, cerrando el marcador con una diferencia de 30 puntos.

El jugador Nahuel Vicentín encabezó la ofensiva de Pérfora con 24 puntos, registrando 4 aciertos en 7 intentos de tres puntos, además de 5 rebotes y 3 asistencias. El goleador estuvo secundado por Valentín Bauducco con 13 puntos, Matías Godoy con 12 puntos y 8 rebotes, y Pedro Emilio con 11 unidades. Por su parte, Julián Ruiz repartió 9 asistencias en la conducción del equipo.

En los registros colectivos, el conjunto ganador sumó 22 asistencias, 12 recuperaciones y 12 pérdidas de balón, alcanzando un 59% de efectividad en dobles y encestando 14 triples en total.

Con la victoria, Pérfora aseguró su plaza en la próxima edición de la Liga Federal y se mantiene en la disputa por el título del Torneo PreFederal. Su próximo rival será Pacífico, serie en la cual contará con la ventaja deportiva de cerrar como local.

En contraposición, Petrolero deberá jugar la etapa de repechaje, donde se determinarán los descensos directos y los cruces de promoción para mantener la categoría en el certamen regional.