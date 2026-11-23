Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas se anunció para este lunes una jornada inestable en el día en la comarca petrolera.
La temperatura máxima será de 24° Centígrados y la mínima de 12°.
El viento se presentará del oeste a 30 kilómetros con ráfagas de 52 kilómetros. Para la noche, rotará al cuadrante sudoeste a 51 kilómetros con ráfagas de 51 kilómetros.
El cielo estará con inestabilidad en el día y hacia la noche estará parcialmente nublado.
Para el domingo se espera una temperatura máxima de 24° y la mínima de 10° Centígrados.