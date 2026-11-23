Pymes neuquinas reclaman a petroleras un anticipo financiero y el pago en tiempo de los trabajos

Empresarios denuncian que las grandes empresas trasladan sus costos a las pymes y que no cumplen plazos de pago

Desde la Cámara de Empresas, Industria y Servicios de Añelo (CEISA) reclamaron públicamente respuestas a las empresas operativas de Vaca Muerta y también una mesa de negociación.

“Nuestra propuesta es concreta: otorguen un anticipo financiero del 20% para la puesta en marcha, certifiquen sin dilaciones los trabajos realizados y paguen en los plazos acordados. Eso es lo que pedimos para poder cumplir con nuestras obligaciones y seguir invirtiendo”, dijeron en un comunicado.

Explicaron que para facturar un avance de obra, la empresa necesita que la contratante emita el certificado de habilitación, conocido en la actividad como «Habilita». Varias operadoras y grandes prestadoras que subcontratan a empresas neuquinas demoran su emisión por cuestiones administrativas, “algunas de mínima importancia”, dicen las pymes de CEISA. Mientras el certificado sigue pendiente, la pyme ya hizo el trabajo y afrontó sus costos, pero ni siquiera empezó a correr el plazo de pago. Lo único que le queda es insistir con el reclamo administrativo.

“Reducir los valores de un contrato y demorar la certificación de los trabajos significa trasladar costos al proveedor. Muchas pymes carecen del margen financiero para absorberlos. Las consecuencias son previsibles: se ponen en riesgo puestos de trabajo, se postergan inversiones y programas de capacitación, y se resiente la capacidad de innovar y de sostener las condiciones de seguridad. El impacto alcanza también al comercio, al sustento de cientos de familias neuquinas y a la estabilidad de las localidades cuya economía depende de Vaca Muerta”, expresaron.

Y por ello convocaron a las operadoras, a las empresas de servicios especiales, a los proveedores, a las cámaras empresariales, a los sindicatos y al Gobierno provincial a abrir una mesa de trabajo urgente. “Queremos revisar estas decisiones y acordar condiciones que permitan mejorar la competitividad de la industria, asegurar la continuidad de las empresas locales y preservar el empleo neuquino y la paz social”, detallaron y pidieron “responsabilidad empresarial, una industria que constituye uno de los principales motores económicos del país necesita relaciones comerciales previsibles. Si hay costos que revisar, discutámoslos entre quienes conocemos la operación y podemos aportar mejoras. Las decisiones que comprometen a toda la cadena no pueden tomarse a espaldas de los proveedores ni hacer recaer el mayor esfuerzo sobre quienes tienen menor capacidad de negociación”.

Y finalmente pusieron sobre la mesa la posibilidad, planteada por el CEO de una importante operadora, de que las pymes “tomemos un crédito por el 50% del monto del contrato, nuestra propuesta es concreta: otorguen un anticipo financiero del 20% para la puesta en marcha, certifiquen sin dilaciones los trabajos realizados y paguen en los plazos acordados. Eso es lo que pedimos para poder cumplir con nuestras obligaciones y seguir invirtiendo”.